اعتقال علي غلام “المثير للجدل” بعد 3 حوادث مثيرة قيمتها مليارات الدولارات

2022/11/18 | 17:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت مصادر مطلعة اليوم الجمعة، القاء القبض على رجل الاعمال علي غلام في مطار بغداد الدولي، والذي اثار جدلا كبيرا خلال الاشهر القليلة الماضية بعدة ملفات.

وظهر اسم علي غلام بشكل كبير بسلسلة حوادث، اولها تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عندما تحدث عن مصارف “الشرق الاوسط والقابض والانصاري” ودورها في تهريب العملة ومزاد العملة الصعبة بالبنك المركزي، وهي جميعها مصارف يمتلكها علي غلام.

وظهر اسم علي غلام ايضا بالقضية التي هزت الرأي العام المتعلقة بالغرامة البالغة 600 مليون دولار التي وقعها مصرف الرافدين على نفسه كشرط جزائي في حال فسخ العقد مع شركة علي غلام وفق عقد يتضمن بناء صرافات نقدية لصالح مصرف الرافدين.

وظهر اسم علي غلام ايضا مرتبطا بتهريب العملة الصعبة، فيما قام البنك المركزي مؤخرا بتوجيه المصارف كافة بعدم التعامل مع مصارف علي غلام الثلاثة فضلا عن مصرف اسيا بالعملة الصعبة.

وتقول مصادر ان العلامات الحمراء التي وضعت على علي غلام ومصارفه فيما يتعلق بالعملة الصعبة قد صدرت من البنك الفيدرالي الاميركي اولا.

وتشير المعلومات الى ان مصارف علي غلام تستحوذ على قرابة 40% من مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار اي مايقارب الـ60 مليون دولار يوميًا.

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