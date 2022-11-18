2022/11/18 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باعتقال رجل الاعمال، علي غلام، في مطار بغداد الدولي.

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