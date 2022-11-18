درع الصحراء 2022.. مناورات جزائرية روسية قرب حدود المغرب وجدل حول دوافعها

2022/11/18 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مناورات "درع الصحراء2022" الروسية الجزائرية العسكرية المشتركة على الحدود المغربية، لتثير الحديث حول "الهدف تلك التدريبات وسر التوقيت"، في ظل التوتر الواقع بين الجزائر والمغرب من جانب، والخلافات بين موسكو ودول الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا من جانب آخر.

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