قسم الجوزات في مطار بغداد يؤكد اعتقال علي غلام

2022/11/18 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد قسم الجوازات في مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مدير مصرف الشرق الأوسط، علي غلام، وفق أحكام المادة 456.

وذكر القسم في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز قسم الجوازات في مطار بغداد الدولي تمكن من إلقاء القبض على مدير مصرف الشرق الأوسط المتهم (علي محمد غلام) خلال قدومه الى مطار بغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي".

وأشار إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر متعددة عن اعتقال رجل الأعمال المثير للجدل علي غلام في مطار بغداد.

وتداولت الأوساط الاعلامية أن غلام تم منعه واقتياده من قبل أمن مطار بغداد خلال محاولته السفر.

واشتهر اسم غلام خلال الأشهر الماضية نتيجة حوادث وفضائح مالية كبيرة من بينها قضية الشرط الجزائي البالغ 600 مليون دولار التي كان على مصرف الرافدين ان يدفعها لشركة غلام نتيجة فسخ عقد لبناء صرافات آلية، فيما اقترن اسمه بـ"تهريب العملة الصعبة" حيث قام البنك المركزي مؤخرا بمنع التعامل بالدولار مع مصارف الشرق الأوسط والقابض والانصاري وجميعها مملوكة لغلام.

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