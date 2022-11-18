تسجيل 5 ضحايا بانحراف حافلة سياحية في اربيل

2022/11/18 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تسبب حادث مروري بمحافظة اربيل بتسجيل ضحايا واصابات نتيجة انحراف حافلة سياحية في منطقة بيخال.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حافلة تقل 40 سائحا انحرفت عن طريقها في منطقة بيخال بمحافظة اربيل ، مما أسفر عن وقوع 5 ضحايا".

وبحسب الصور التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن الحافلة اصطدمت بفندق سياحي صغير على الطريق واخترقت جدرانه، مايشير الى احتمالية وقوع ضحايا من قاطني الفندق ايضا وليس في صفوف الراكبين فقط.

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