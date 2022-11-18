أمن مطار بغداد يقتاد رجل الأعمال المثير للجدل علي غلام

2022/11/18 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف مصادر مطلع اليوم الجمعة، عن اعتقال رجل الاعمال المثير للجدل علي غلام في مطار بغداد.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن غلام تم منعه واقتياده من قبل أمن مطار بغداد خلال محاولته السفر.واشتهر اسم غلام خلال الاشهر الماضية نتيجة حوادث وفضائح مالية كبيرة من بينها قضية الشرط الجزائي البالغ 600 مليون دولار التي كان على مصرف الرافدين ان يدفعها لشركة غلام نتيجة فسخ عقد لبناء صرافات آلية، فيما اقترن اسمه بـ"تهريب العملة الصعبة" حيث قام البنك المركزي مؤخرا بمنع التعامل بالدولار مع مصارف الشرق الاوسط والقابض والانصاري وجميعها مملوكة لغلام.

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