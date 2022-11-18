زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة إلى زعيمين عربيين

2022/11/18 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعث زعيم كوريا الشمالية برسالتي تهنئة إلى كل من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، بعث برسالة تهنئة إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة العيد الوطني في السلطنة في […]

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