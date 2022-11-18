"مدينة عائمة" على شكل سلحفاة.. الكشف عن خطط لبناء أضخم يخت بالعالم في السعودية

2022/11/18 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصبح يخت "بانجيوس"، أكبر هيكل عائم يبنى على الإطلاق.وسيتخذ تصميمه شكل سلحفاة، ويتمتّع بمقومات مدينة عائمة تقع داخلها على فنادق، ومنازل، ومراكز تجارية، في حال تأمّنت كلفة تمويل هذا المشروع المقدرة بنحو 8 مليارات دولار.

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