انفجار جديد في السليمانية

2022/11/18 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار جديد في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "انفجارا جديدا وقع في مدينة السليمانية بسبب منظومة الغاز في أحد المنازل بمنطقة رزكاري".

وأضاف ان "الانفجار لم يسفر عن إصابات بشرية واضرار مادية فقط".

وكانت مديرية شرطة السليمانية، قد أفادت يوم أمس الخميس، بوقوع انفجار في حي كويزه السكني بمدينة السليمانية بسبب منظومة غاز، مما أسفر عن إصابة 15 مواطناً بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، فضلا عن انهيار ثلاثة منازل.

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