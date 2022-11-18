صحة كردستان: 12 إصابة بحادث الحافلة السياحية في أربيل

2022/11/18 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الصحة في اقليم كردستان اليوم الجمعة، حصيلة الاصابات نتيجة حادث اصطدام باص سياحي بفندق في اربيل .

ونقلت الصحيفة الرسمية عن وزارة صحة الاقليم، إن "12 إصابة سجلت في حادث الحافلة السياحية بمنتجع بيخال في أربيل"، مبينة ان "اغلب السياح من وسط وجنوب العراق".

وافاد مصدر امني في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتسبب حادث مروري بمحافظة اربيل بتسجيل ضحايا واصابات نتيجة انحراف حافلة سياحية في منطقة بيخال.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حافلة تقل 40 سائحا انحرفت عن طريقها في منطقة بيخال بمحافظة اربيل ، مما أسفر عن وقوع 5 ضحايا".

وبحسب الصور التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن الحافلة اصطدمت بفندق سياحي صغير على الطريق واخترقت جدرانه، مايشير الى احتمالية وقوع ضحايا من قاطني الفندق ايضا وليس في صفوف الراكبين فقط.

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