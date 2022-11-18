كركوك تعلن إنجاز المرحلة الثانية لأكبر مجسر في العراق

2022/11/18 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة كركوك، اليوم الجمعة، عن إنجاز المرحلة الثانية لأكبر مجسر في العراق والذي يربط 6 مناطق سكنية في المحافظة.وقال معاون محافظ كركوك علي حمادي للوكالة الرسمية، إن “الشركة المنفذة حققت تقدما كبيرا في المشروع الذي سيقدم خدمة كبيرة لأبناء المحافظة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 95 بالمئة وستنتهي الأعمال في هذه المرحلة قريباً جداً”.وأضاف، أن “إدارة كركوك نجحت في فك الاختناقات المرورية في الشوارع من خلال بناء الجسور والأنفاق بعيدا عن الإشارات المرورية لتكون الطرق سالكة أمام المركبات دون توقف، فضلا عن الطرق الحولية المخصصة للمركبات القادمة من بغداد باتجاه كردستان وبالعكس دون المرور بمركز المحافظة”.من جهتها أكدت الشركة المنفذة للمشروع أن “المرحلة الثانية تضمنت نصب الجسور الخمسة التي تربط مناطق القدس وتسعين و الواسطي الأولى والثانية والخضراء والنفق المؤدي إلى معارض السيارات باتجاه المحاكم ودائرة الجنسية”.وقال مدير الشركة مسعود طالب محمد إن “مساحة الجسور الخمسة تبلغ 1600 م تربط بين المناطق السكنية، فضلا عن طول النفق الذي يبلغ 4600 م”، لافتا الى أن “المرحلة الثانية تضمنت إكمال إنشاء المجسر بشكل كامل والعمل جاري على تأهيل مقتربات الجسر ليكون إضافة جديدة ومنجز تفتخر به كركوك”.وأضاف، أن “العمل جار على قدم وساق لإكمال المشروع في الوقت المحدد واستطعنا ان نكمل المرحلة الثانية التي تعد من المراحل المهمة وبنسبة بلغت أكثر من 95 بالمئة بانتظار المرحلة الثالثة التي تتضمن الأعمال النهائية للمشروع الذي شيد وفق المواصفات العالمية”.وتابع أن “الشركة تعمل مع إدارة المحافظة على رفع بعض التجاوزات بعد الانتهاء من التعارضات الفنية التي كانت السبب في توقف المشروع لفترة محددة”، مؤكدا “عدم وجود أي مشاكل مالية تخص المشروع”.

التالي

منذ 23 دقيقة

انفجار السليمانية..



خبير يوضح الاسباب ويحذر من “المنظومة المُرعبة”

منذ ساعة واحدة

الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته ليوم غد السبت

منذ ساعتين

موجات برد تضرب العراق بدءاً من اليوم

منذ 5 ساعات

الخطوط الجوية تعلن استئناف رحلاتها إلى مطار السليمانية

منذ 6 ساعات

موجة برد تقتحم أجواء العراق قريباً

منذ 7 ساعات

تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق

منذ 8 ساعات

الاتصالات تعلن المضي بتشكيل شركة وطنية لإطلاق الرخصة الرابعة

منذ 9 ساعات

الرافدين يوجه بسرعة انجاز معاملات المواطنين وتذليل المعوقات

منذ 19 ساعة

التخطيط تعتبر فئة عراقية “سلاح ذو حدّين” وتعدادها اكثر من 25 مليون نسمة

منذ 20 ساعة

التايمز: فدك من المشاريع المنقذة للطقس في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تعلن إنجاز المرحلة الثانية لأكبر مجسر في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تعلن إنجاز المرحلة الثانية لأكبر مجسر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).