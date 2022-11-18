انفجار السليمانية.. خبير يوضح الاسباب ويحذر من “المنظومة المُرعبة”

2022/11/18 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا المهندس مسلم محمد، المختص في نصب أنظمة توزيع الغاز داخل المنازل، اليوم الجمعة، التفجير الذي شهدته محافظة السليمانية، بسبب “منظومة الغاز”، إلى انعدام شروط الأمان أثناء نصب هكذا أنظمة، فضلاً عن انعدام الدور الحكومي في متابعة جودة المعدات.

وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نظام الغاز، يعد أحد أخطر الأنظمة الساخنة في المنطقة، حيث يتوجب على المختصين في نصب هكذا أنظمة، تقليل المخاطر إلى أكثر درجة ممكنة”.

وأضاف أن “أنظمة الغاز جميعها معرضة للخطر، لذلك علينا تقليل مخاطرها قدر المستطاع”، وتابع، أنه “عند إنشاء النظام في المنزل، يجب أن يكون (خزان الغاز)، آمناً ويجب أن تكون هناك أجهزة حساسة للغاز في المنزل بحيث يمكن حل أي تدفق للغاز في أسرع وقت ممكن”.

وأكد “ضرورة سيطرة الحكومة على جودة المعدات اللازمة لإنشاء هكذا انظمة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة”، منبهاً أن “معدات تركيب هذا النظام لا تمر في العراق عبر بوابة فحص النوعية، مما يتسبب في وقوع حوادث كبيرة وصغيرة”.

ودعا مسلم، “أصحاب المنازل ممن لديهم هكذا انظمة أو يرغبون بنصبها، إلى تحديث النظام 3 مرات في السنة وإجراء الفحص عليه من قبل الخبراء للتأكد من أن النظام ليس فيه أي مشكلة وآمن للاستخدام وأنه لا يوجد تدفق للغاز في النظام”.

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