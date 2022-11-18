2022/11/18 | 18:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة 18نوفمبر 2022، عن اعتقال رجل الاعمال، علي...

ظهرت المقالة الداخلية تؤكد القبض على علي غلام بتهمة النصب والاحتيال أولاً على المسلة.

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