وزيرة الهجرة تجري زيارة ميدانية لمخيم “هرشم” في اربيل( صور)

2022/11/18 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرت وزير الهجرة والمهجرين ايفان جبرو، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية لمخيم هرشم في أربيل. وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “وزير الهجرة والمهجرين تواصل زيارتها الميدانية للمخيمات”. وأضافت، أن “الوزيرة أجرت […]

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