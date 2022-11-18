الزراعة تُباشر بتجهيز الفلاحين بسماد الداب

2022/11/18 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة ، اليوم الجمعة، مباشرة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إحدى تشكيلات وزارة الزراعة بتجهيز المزارعين والفلاحين بسماد الداب في جميع المحافظات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقاه/ […]

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