دوي انفجار في السليمانية

2022/11/18 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محافظة السليمانية، شمالي العراق.

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