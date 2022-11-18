2022/11/18 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الجمعة، الاطاحة بـ 5 عناصر من عصابات داعـش الإرهابيـة في صحراء الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمين يطيح بخمسة إرهابيين من داعش في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمين يطيح بخمسة إرهابيين من داعش في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).