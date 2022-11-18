2022/11/18 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ste6w_FJlBY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع ثلاثي أمريكي ضد إيران .. أمريكا تعود إلى الصراع!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشروع ثلاثي أمريكي ضد إيران .. أمريكا تعود إلى الصراع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).