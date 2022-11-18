2022/11/18 | 18:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت صحة كردستان اليوم الجمعة اصابة 12 شخصا جراء حادث اصطدام لباص سياحي.

ووقع الحادث في منطقة بيخال بقضاء راوندوز في أربيل بعد ان اصطدم الباص السياحي المحمل بـ40 سائحا معظمهم قادمون من جنوب العراق.

واظهرت صور اصطدام الباص بفندق سياحي صغير على الطريق فيما اخترق جدار الفندق الى الداخل.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باص محمل بالسائحين يخترق جدار فندق سياحي في اربيل وتسجيل 12 اصابة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باص محمل بالسائحين يخترق جدار فندق سياحي في اربيل وتسجيل 12 اصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).