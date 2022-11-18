قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في مونديال قطر

2022/11/18 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد مونديال قطر 2022 مشاركة مجموعة من اللاعبين الذي يعدون الأعلى أجرا في العالم بصافي مبالغ يصل مجموعها لنحو 452 مليون دولار خلال موسم 2022- 2023، وفقا لتقديرات مجلة فوربس.

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