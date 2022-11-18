محافظ بغداد يوجه بالإسراع في افتتاح صالة سامراء بمطار بغداد

2022/11/18 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، اليوم الجمعة، بالإسراع في إفتتاح صالة سامراء، بعد تعرض صالة نينوى للحريق في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان صادر عن قسم الإعلام والإتصال الحكومي، وتلقته (بغداد اليوم) أن "محافظ بغداد عقد إجتماعاً في مطار بغداد الدولي، ضم عدداً من المسؤولين الفنيين في المحافظة والمطار، وشدد على ضرورة دخول الصالة الجديدة لخدمة المسافرين، وتحديد المتطلبات التي لها الأولوية في العمل، للإسراع بافتتاحها".

ووجه العطا "الشركات العاملة في محافظة بغداد، بالمساهمة في إعادة تشغيل الصحيات، والأعمال الكهربائية والتنظيفات، فضلاً عن تشغيل منظومة فرز الأمتعة"، مشيراً إلى "أن الأسبوع المقبل، سيشهد الإنتهاء من أعمال صالة سامراء".

وأضاف، "أن اغلب المشاريع التي نفذتها محافظة بغداد، لصالح مطار بغداد الدولي، قد سُلمت ألى إدارة المطار من سنة 2015".

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