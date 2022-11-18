2022/11/18 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a4yPfAOe3nU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امانات الضريبة في العراق .. صفقات فساد بالاسماء والارقام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امانات الضريبة في العراق .. صفقات فساد بالاسماء والارقام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).