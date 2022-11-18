2022/11/18 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم طفل..



الدفاع المدني: انقاض 4 اشخاص علقوا في مصعد بمحافظة واسط( فديو) المركز الخبري الوطني.

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