2022/11/18 | 19:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VVf3WFuzz1o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللقاء الكامل لفرقة وتر | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللقاء الكامل لفرقة وتر | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).