حفل زفاف حفيدة بايدن دفعة للرئيس الثمانيني لخوض السباق الرئاسي عام 2024

2022/11/18 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن الثمانين من عمره نهاية الأسبوع الحالي، لكن الاحتفال الأكبر في البيت الأبيض يرتبط بمناسبة مختلفة تماما وأكثر شبابا، حيث من المقرر أن تتزوج نعومي بايدن، حفيدة بايدن الكبرىk من بيتر نيل.

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