2022/11/18 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل رئيس الجهاز في محافظة كرمنشاه غرب إيران، خلال الاحتجاجات.وذكر بيان للجهاز، أن “رئيس جهاز الاستخبارات بمحافظة كرمنشاه العقيد نادر بيرامي، قتل خلال استهداف مسلح من مجهولين بالمدينة”.

وأشارت إلى أن “الهجوم أوقع أيضاً مصابين من المواطنين”.

التالي

منذ 4 ساعات

روسيا تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى مع أمريكا

منذ 4 ساعات

أردوغان لبوتين: الاجتماع مع أمريكا ضروري لمنع التصعيد

منذ 5 ساعات

السويد تؤكد تعرض خط أنابيب “نورد ستريم” للتخريب

منذ 5 ساعات

قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

منذ 5 ساعات

الهند تطلق أول صاروخ يطوره القطاع الخاص إلى الفضاء

منذ 21 ساعة

’يونامي’ تعلق على حادثة انفجار السليمانية

منذ 22 ساعة

كورونا العنيد يأبى الرحيل..



الإصابات في ارتفاع حول العالم

منذ يوم واحد

بريطانيا تكشف عن ميزانية تقشف رغم الركود

منذ يوم واحد

الكرملين يدعو واشنطن لدفع كييف نحو الحل الدبلوماسي

منذ يوم واحد

أردوغان: موسكو وواشنطن لن تستخدما الأسلحة النووية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الايراني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).