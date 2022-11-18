عائلتان تعلقان داخل مصعد معطل في واسط.. والدفاع المدني يتدخل

2022/11/18 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، إجلاء عائلتين من مصعد معطل في محافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء عائلتين مكونتين من 7 أفراد بينهم أطفال بعد تعطل مصعد داخل مجمع طبي في منطقة الشرقية بمركز محافظة واسط بمتابعة مدير دفاع مدني المحافظه العميد سمير رزاق ناصر”.

وأوضحت المديرية، أن “فرق إنقاذ الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وباشرت بعمليات فتح أبواب المصعد وأخرجت العائلتين دون تسجيل إصابات مع تنبيه مالك المجمع الطبي باجراء الصيانة الدورية للمصعد لتجنب الأعطال في عمله”.

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