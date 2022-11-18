بحوزتهم اسلحة.. الاطاحة بـ 5 من عصابات داعـش الإرهابيـة بكمين محكم في الانبار

2022/11/18 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، الاطاحة بـ 5 من عصابات داعـش الإرهابيـة بكمين محكم في الانبار.وذكر الناطق في بيان، تلقته ايرث نيوز، انه “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمعلومات استخبارية دقيقة جهاز مُكافحة الإرهـاب بكمين مُحكم نُصب في صحراء الأنبار يُطيح بـ(٥) من عصابات داعـش الإرهابيـة وبحوزتهم […]

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الاطاحة بـ 5 من عصابات داعـش الإرهابيـة بكمين محكم في الانبار أولاً على ايرث نيوز.

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