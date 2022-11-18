دعوات لتنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين (وثيقة)

2022/11/18 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب أحمد الشرماني، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "النائب أحمد الشرماني دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية".

أدناه نص الوثيقة:

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