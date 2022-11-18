2022/11/18 | 20:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gtIjeVTKH7M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجة جديدة من كورونا.. مامدى خطورتها ؟ في #اليوم_السابع مع سرمد البياتي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجة جديدة من كورونا.. مامدى خطورتها ؟ في #اليوم_السابع مع سرمد البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).