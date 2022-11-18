2022/11/18 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PBoMG7sszjU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فريق الجهد الخدمي والهندسي يواصل حملته في المناطق المحرومة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فريق الجهد الخدمي والهندسي يواصل حملته في المناطق المحرومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).