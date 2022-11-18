بأول مباراة له بدوري الدرجة الاولى ؛ نادي ميسان لكرة القدم يخسر امام البشمركة

2022/11/18 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏خسر نادي ميسان في أولى مبارياته في

الدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ،

الجمعة ١٨ تشرين الثاني ، من نادي

البشمركة بهدفين مقابل هدف واحد سجله

اللاعب محمد حسن كاظم .

المباراة " شهدت منافسة بين الفريق

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