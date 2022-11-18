‏برعاية الاتحاد الفرعي للعبة: انطلاق منافسات بطولة ميسان المفتوحة للتنس



‏برعاية الاتحاد الفرعي للعبة: انطلاق منافسات بطولة ميسان المفتوحة للتنس
2022/11/18 | 20:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  انطلقت منافسات بطولة ميسان المفتوحة

للتنس ‏انطلقت منافسات بطولة ميسان

المفتوحة للتنس ، اليوم الجمعة ١٨ تشرين

الثاني ٢٠٢٢ ، برعاية الاتحاد الفرعي

للعبة ،  في ملحق ملعب ميسان الاولمبي

‏بمشاركة ١٦ لاعب.

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