2022/11/18 | 20:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انطلقت منافسات بطولة ميسان المفتوحة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برعاية الاتحاد الفرعي للعبة: انطلاق منافسات بطولة ميسان المفتوحة للتنس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
للتنس انطلقت منافسات بطولة ميسان
المفتوحة للتنس ، اليوم الجمعة ١٨ تشرين
الثاني ٢٠٢٢ ، برعاية الاتحاد الفرعي
للعبة ، في ملحق ملعب ميسان الاولمبي
بمشاركة ١٦ لاعب.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برعاية الاتحاد الفرعي للعبة: انطلاق منافسات بطولة ميسان المفتوحة للتنس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برعاية الاتحاد الفرعي للعبة: انطلاق منافسات بطولة ميسان المفتوحة للتنس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).