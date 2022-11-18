2022/11/18 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن قائممقام قضاء راوندوز في أربيل أحمد قادر، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين بحادث الباص السياحي إلى 35 شخصاً. وقال قادر في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/إنه “لم تسجل حتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة المصابين بحادث الباص السياحي إلى 35 شخصاً في اربيل المركز الخبري الوطني.

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