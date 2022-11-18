2022/11/18 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، الى تفعيل ودعم مجالس الجامعات وجعل الأداء الأكاديمي محورا رئيسا في مجال التقييم والتركيز.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يدعو إلى الإفادة من إيرادات صناديق التعليم ومراعاة متطلبات التنمية المركز الخبري الوطني.

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