مأساة مهاجر على أحد

2022/11/18 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ما يزيد عن الشهرين من المعاناة عشتها وعائلتي في سجن تركي، أبشع أنواع المعاملة تلقيناها، 15 كيلو غرام خسرتها من وزني نتيجة سوء التغذية، وأياً تكن أوجاعنا الصحية كان المسؤولون عن إدارة السجن يختصرون الأمر بحبة مسكن، ولو كنت أعلم أن هذا سيكون مصيرنا لما فكرت يوماً بالهجرة غير الشرعية"...بهذه الكلمات عبّر اللبناني مرعي الحاج عما واجهه والعشرات ممن كانوا معه في رحلة على متن "قارب الموت".

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