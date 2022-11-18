2022/11/18 | 20:50 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر الفواتير والبنزين والبقالة مجرد مثال للنفقات اليومية التي يواجهها الكولومبيون البريطانيون، لكن ارتفاع التضخم يرفع مقدار الأموال التي يحتاجها الناس لتغطية نفقاتهم.وصل أجر المعيشة للأشخاص والذي يلبي الاحتياجات الأساسية في مترو فانكوفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقًا للمركز الكندي لبدائل السياسة (CCPA).في مترو فانكوفر، ارتفع أجر المعيشة بأكثر من ثلاثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركز الكندي لبدائل السياسة: العائلات قد تضطر إلى “تقليص الضروريات مثل الطعام” شبكة القيقب الدولية.

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