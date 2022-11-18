اطلاق سراح علي غلام بعد اعتقاله في مطار بغداد

2022/11/18 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام عادل المانع ، الجمعة، عن اطلاق سراح علي غلام بعد اعتقاله عصر اليوم في مطار بغداد الدولي.

وقال المانع في حديث متلفز، ان “علي غلام افرج عنه لان القضية مقامة من قبل شخص وفقا لاخر المعلومات”، مبينا ان الشخص الذي اقام الدعوى بحق علي غلام تنازل عنها وافرج عنه”.

واضاف المانع ان “الافراج عن علي غلام امر محزن كونه يملك مصارف ويهيمن على البنك المركزي ومزاد العملة”، لافتا الى ان ” الفساد استشرى بغطاء سياسي وعلى السوداني تقديم ملفات الفساد الى القضاء لاكمال الإجراءات”.

وتابع ان “على حكومة السوداني تفعيل الادعاء العام لانه الساند للحكومة في محاربة الفاسدين”، مشددا على ان ” الإسراع بتفعيل محاسبة الفاسدين وتنفيذ الاحكام من قبل القضاء يعضد ثقة الشارع بالحكومة”.

واكد المانع ان “مليارات الدولارات سرقت والحكومة لا تملك جردا بأرقام الأموال المنهوبة”.

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