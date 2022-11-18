الصحاف يوضح أهداف منتدى الحضارات العريقة في بغداد

2022/11/18 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف المتحدث باسم منتدى الحضارات العريقة أحمد الصحاف والمقرر عقده بداية كانون الأول المقبل، عن 6 أهداف من انعقاده.

وقال الصحاف في بيان إن “أهداف المؤتمر تتضمن أولاً توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء، التي تمتلك إرثًا تاريخيًا وحضاريًا مُشرفًا، وثانياً استثمار فرص تبادل الخبرات للتنميّة الثقافيَّة والإجتماعيَّة والإقتصاديَّة بين الدول، وتدريب الكوادر الوطنيَّة ثالثاً”.

وأضاف أن “الهدف الرابع يتمثل بإن المنتدى سيكون فرصة للمُطالبة بإسترداد الآثار المُهَرَّبة والمنقولة لغير دولها الوطنيَّة، وتعريف العالم بالحضارات العريقة وبشتّى الوسائل والبرامج كهدف خامس، وسادساً التركيز على مصادر القوّة الناعمة مُمثلةً بالحضارات والعناصر التاريخيَّة لإنها أداة لبناء السلام”.

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