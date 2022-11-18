الولايات المتحدة تنصح رعاياها بعدم السفر الى العراق وسوريا

2022/11/18 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها

بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب

عمل عسكري محتمل من جانب تركيا في هذه

المناطق، والذي قد يحدث في الأيام

المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن القنصلية

الأمريكي

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