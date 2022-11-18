الصادرات الايرانية الى العراق ستصل الى 10 ميليارات دولار هذا العام

2022/11/18 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية

العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق انه من

المتوقع ان يبلغ حجم الصادرات

الايرانية الى العراق 10 ميليارات دولار

هذا العام.

وقال آل اسحاق في تصريح نشرته وكالة

أنباء فارس ان

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