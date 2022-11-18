ايران تعلن تفكيك خلية إرهابية في آذربيجان

2022/11/18 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت القوة البرية في الحرس الثوري

الإيراني، اليوم الجمعة، تفكيك "خلية

إرهابية" في محافظة آذربيجان الغربية

شمال غربي البلاد.





وقالت القوة، في بيان، إنّ "خلية مسلحة

إرهابية كانت بصدد الاختراق م

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