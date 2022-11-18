2022/11/18 | 21:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائممقام مركز كربلاء د. حسين العنكوشي: أضرار كبيرة ناجمة عن تفتيت البساتين والمساحات الخضراء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: oaYZEDTpC64
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائممقام مركز كربلاء د. حسين العنكوشي: أضرار كبيرة ناجمة عن تفتيت البساتين والمساحات الخضراء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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