2022/11/18 | 21:23 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري تركي وشيك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/18 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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