2022/11/18 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ydMsjDPi0LY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان ميمون الخالدي.. بصمة إبداع ومسيرة ملئها النجاح | ميسوبوتاميا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان ميمون الخالدي.. بصمة إبداع ومسيرة ملئها النجاح | ميسوبوتاميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).