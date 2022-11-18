2022/11/18 | 21:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، دعوة الى رعاياها بعدم السفر...

ظهرت المقالة الخارجية الامريكية تدعو رعاياها بعدم السفر الى شمال العراق وسوريا أولاً على المسلة.

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