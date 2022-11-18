2022/11/18 | 21:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN أن البيت الأبيض شارك في منح الحصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدعوى القضائية الفيدرالية ضده بشأن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إلى إدانة جمعية مشجعي كرة القدم "التحول في اللحظة الأخيرة" حول منع بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم قطر 2022 وفي محيطها...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: دور تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء بقرار الحصانة.. ومنع الكحول بملاعب المونديال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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