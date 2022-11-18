2022/11/18 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقع النائب عن كتلة بدر النيابية معين الكاظمي، اليوم الجمعة، حسم ملف عضوية اللجان ورئاساتها بحلول نهاية الأسبوع ، فيما حدد المعايير المعتمدة.وقال الكاظمي في تصريح تلفزيوني تابعه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يتوقع حسم ملف عضوية اللجان ورئاساتها بحلول نهاية الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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