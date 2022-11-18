2022/11/18 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف المتحدث باسم منتدى الحضارات العريقة أحمد الصحاف ، اليوم الجمعة، عن ستة اهداف يتضمنه المؤتمر المقرر عقده بداية كانون الأول المقبل.وقال الصحاف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحاف يكشف عن 6 اهداف لمنتدى الحضارات العريقة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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