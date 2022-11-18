شاهد بالفيديو.. كوارث متتالية خلال ساعات قليلة تضرب كردستان العراق بشكل مرعب! | تقرير

2022/11/18 | 22:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ecf7Jy6K4II

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